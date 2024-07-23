Rusya: Türkiye ve Suriye'nin ilişkilerini onardığını görmek istiyoruz

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ağustos ayında Moskova'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine dair basında çıkan haberler soruldu.

Peskov, yanıt olarak "Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini onardığını görmek istediğini" söyledi.

Türk diplomatik kaynaklar, iki liderin görüşeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep olmadığını belirterek, "Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Esad'ı görüşme için davet edebileceklerini belirten Erdoğan, daha önce Suriye lideri ile ailece görüştüklerini hatırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı şunları söylemişti: "Biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye'nin her zaman yanında oluruz. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın."

Beşar Esad ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi temel konulara odaklanmaları halinde Erdoğan ile görüşebileceğini söylemişti.