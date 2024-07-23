Rusya: Türkiye ve Suriye'nin ilişkilerini onardığını görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad'ın Moskova'da bir araya geleceğine dair haberlere Kremlin'den açıklama geldi. Sözcü Peskov, "Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini onardığını görmek istediğini" söyledi. Türkiye, görüşmeye dair iddiaları yalanlamıştı.

Rusya: Türkiye ve Suriye'nin ilişkilerini onardığını görmek istiyoruz

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ağustos ayında Moskova'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine dair basında çıkan haberler soruldu.

Peskov, yanıt olarak "'nın iki ülkenin ilişkilerini onardığını görmek istediğini" söyledi.

Türk diplomatik kaynaklar, iki liderin görüşeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep olmadığını belirterek, "Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Esad'ı görüşme için davet edebileceklerini belirten Erdoğan, daha önce Suriye lideri ile ailece görüştüklerini hatırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı şunları söylemişti: "Biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye'nin her zaman yanında oluruz. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın."

Beşar Esad ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi temel konulara odaklanmaları halinde Erdoğan ile görüşebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddiası yalanlandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

DÜNYA HABERLERİ

İsrail güçleri Gazze ve Batı Şeria'da 15 Filistinli'yi öldürdü

İsrail güçleri Gazze ve Batı Şeria'da 15 Filistinli'yi öldürdü

Köpek balıklarına kokain testi! Pozitif çıktı

Köpek balıklarına kokain testi! Pozitif çıktı

AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlıyor

AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlıyor

İngiltere'de yeni hükümet, tartışmalı göçmen gemisi Bibby Stockholm'ü kapatacak

İngiltere'de yeni hükümet, tartışmalı göçmen gemisi Bibby Stockholm'ü kapatacak

DSÖ'den Gazze'de salgın hastalık uyarısı: "Çocuk felci yayılabilir"

DSÖ'den Gazze'de salgın hastalık uyarısı: "Çocuk felci yayılabilir"

Dışişleri'nden UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesine tepki

Dışişleri'nden UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesine tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...