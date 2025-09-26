Rusya: Türkiye'ye gaz akışına devam ediyoruz

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarınıb faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Türkiye ile iş birliğimizi devam ettiriyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, dünkü görüşmede Rusya'yla petrol ticaretini durdurumasını istemişti.

Oval Ofis'te konuşan Başkan Trump, "Söylemek istemiyorum ama bir şey söylemek istersem evet, petrol alımını durduracağına inanıyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca üç yıl önce patlatılan Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım gaz boru hatlarının hayatta kalan kısmının hızla hizmete sokulabileceğini söyledi.



Peskov, Rusya'nın Baltık Denizi altındaki boru hatlarını yıkıma uğratan patlamalarla ilgili Almanya'nın başını çektiği soruşturmanın tamamlanmasını umduğunu söyledi.



Geçen ay, Ukrayna vatandaşı bir adam, Rusya'nın doğrudan Kiev'i

sorumlu tuttuğu saldırıları gerçekleştirdiği şüphesiyle İtalya'da tutuklanmıştı.

TÜRKAKIM 2020'DE AÇILDI

Rusya'daki doğal gaz rezervlerini Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla 5 yılda toplam 104,1 milyar metreküp gaz taşındı.

İlk olarak Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyurulan proje için imzalar, 10 Ekim 2016'da atılmıştı.



Rusya'nın Anapa şehrinden Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti.



Hattın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.

