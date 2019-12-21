Rusya, Türkiye'ye yaptırımları içeren ABD Savunma Bütçesi'ne tepki

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkakım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Sözcü, "Kamu borcu 22 trilyon dolar olan bir devlet, kredi değeri olan ülkelerin ekonomilerinin reel sektörünü geliştirmelerini yasaklıyor" dedi.

ABD'nin borç veren hayat ideolojisinin dünyadaki rekabete dayanamadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığının sürekli "ekonomi tutuklama emri" çıkarttığını belirten Zaharova, "Yakında nefes almamayı da talep edecekler ve buna çoğu uyacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın imzaladığı 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulamasını içeriyor.

