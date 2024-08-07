Rusya: Ukrayna, 300 askerle sınır birliklerimize saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta sınır birliklerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 08.00'de, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı savaş aracıyla desteklenen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 22. mekanize tugayından 300 kadar asker, Rusya-Ukrayna sınırına doğrudan bitişik olan Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino ve Oleshnya yerleşim bölgelerinde Rusya Federasyonu Devlet Sınırını koruyan birliklerin mevzilerine saldırdı” denildi.



SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ



Bakanlık, Ukrayna’nın saldırısına karşılık verildiğini belirterek, Ukrayna ordusunun insan gücü ve ekipmanlarına karşı saldırılar gerçekleştirildiğini aktardı.

Ordunun açıklamasına göre, saldırı sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir mühendislik yıkım aracı dahil olmak üzere 16 adet Ukrayna zırhlı aracı imha edildi.