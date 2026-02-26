Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası. Rusya bin askerin cenazesini iade etti
26.02.2026 17:22
Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazeleri takas edildi.
Rusya ve Ukrayna, arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya, Ukrayna’ya bin askerin cenazesini iade etti.
Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bin askerin cenazesi teslim edildi. Rusya, ise 35 Rus askerin cenazesini teslim aldı" dedi.
Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, takası doğrulayarak, sağladığı yardım ve destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür etti.
Rusya-Ukrayna arasında en son 29 Ocak’ta cenaze takası gerçekleştirilmiş, Rusya, Ukrayna’ya bin, Rusya, ise Ukrayna’ya 38 cenaze iade etmişti.