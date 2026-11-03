Rusya-Ukrayna barış çabaları. Üçlü görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu
03.11.2026 02:34
ABD, Ukrayna ve Rusya arasında teknik görüşmelerin tarihi belli oldu.
ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki teknik görüşmeler için tarih belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmeler için 10-11 kasımı işaret etti.
Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, teknik düzeydeki görüşmelere arabuluculuk yapacaklarını söyledi. Witkoff görüşmenin "savaşı sonlandırma, yeniden tırmanmayı engelleme, yardım destekleri" üzerine olacağını belirtti.
Teknik müzakere öncesi, ABD'li yetkililer Avrupalı müttefikleriyle de buluşacak.
Witkoff, Fransa, Almanya, İngiltere, AB ve NATO'dan temsilcilerin bu hafta içerisinde Brüksel'de olacağını belirtti. Beklenen liderler görüşmesi için ise henüz açıklama yapılmadı.
Rusya lideri Vladimir Putin de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de teknik müzakereler sonrası görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.