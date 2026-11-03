Rusya-Ukrayna barış çabaları. Üçlü görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacağı belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, teknik düzeydeki görüşmelere arabuluculuk yapacaklarını söyledi. Witkoff görüşmenin "savaşı sonlandırma, yeniden tırmanmayı engelleme, yardım destekleri" üzerine olacağını belirtti.



Teknik müzakere öncesi, ABD'li yetkililer Avrupalı müttefikleriyle de buluşacak.

Witkoff, Fransa, Almanya, İngiltere, AB ve NATO'dan temsilcilerin bu hafta içerisinde Brüksel'de olacağını belirtti. Beklenen liderler görüşmesi için ise henüz açıklama yapılmadı.



Rusya lideri Vladimir Putin de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de teknik müzakereler sonrası görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.