Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri | Avrupa'dan Riyad tepkisi: Fransa'daki gayriresmi AB liderleri zirvesi başladı

Ukrayna için barış müzakereleri konusunda Avrupa'nın ortak bir tutum belirlemesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Snchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı. Avrupalı liderler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda acil toplanırken, ABD ve Rusya, Ukrayna'da barış görüşmelerinin bu hafta Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan Suudi Arabistan'da başlayacağını doğruladı.

MACARİSTAN VE SLOVENYA'DAN ELEŞTİRİ



Avrupa'nın dışlanma ihtimali endişe oluştururken, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, Paris'te gerçekleştirilen toplantıyı "savaş yanlısı AB liderlerinin bir araya gelişi" olarak nitelendirdi. Szijjarto, bu ülkelerden farklı olarak Macaristan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını ve Rusya-ABD barış müzakerelerini desteklediğini ve Ukrayna'da barış istediğini söyledi.



Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ise toplantıya tüm Avrupalı liderlerin davet edilmemiş olmasından şikayet ederek, "Paris'teki zirvenin organizatörleri, sembolik bir şekilde AB içinde bile tüm devletlerin eşit muamele görmediklerini tüm dünyaya gösteriyor" dedi.



MACRON'DAN TRUMP'A TELEFON



Toplantı öncesinde Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.