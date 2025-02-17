Rusya-Ukrayna barışı Suudi Arabistan'da ele alınacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşmeye davet edilmediğini belirtti ve “Arkalarından yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyeceği.” uyarısında bulundu.
Konuyla ilgili iki kaynağın NBC News'e verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.
Witkoff Fox News'a verdiği demeçte pazar gecesi (dün)gecesi Waltz ile birlikte Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi
Bu hamle, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodyemir Zelenski ile savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama olasılığı hakkında telefonda konuştuğunu açıklamasından birkaç gün sonra geldi.
Trump görüşmenin ardından çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dâhil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. “Ayrıca ilgili ekiplerimizin müzakerelere derhal başlaması konusunda da mutabık kaldık.”
Aralarında Başkan Yardımcısı JD Vance, Rubio ve ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un da bulunduğu üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, Rusya-Ukrayna savaşının kritik bir tartışma konusu olmaya devam ettiği uluslararası güvenlik politikası forumu Münih Güvenlik Konferansı için bu hafta sonu Almanya'da bir araya geldi.
Rubio, cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Her iki ülkeden gelen bilgilere göre görüşmede Ukrayna'daki savaş ve diğer konular ele alındı.
Zelenski, cumartesi günü güvenlik konferansında yaptığı konuşmada Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek her türlü müzakereye dahil olması gerektiğini söyledi ve “Ukrayna bizim arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecektir” dedi.
Görüşmelere hangi Rus yetkililerin katılacağına ilişkin henüz bir detay bulunmazken, CNN daha önceki bir haberinde, Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra yakın zamanda ABD'nin mahkumları serbest bırakma anlaşmasında perde arkasında önemli rol oynayan Rus yetkili Kirill Dmitriev'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir müzakere ekibi kurulduğunu bildirmişti.
Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.
ZELENSKİ BAE'YE GİTTİ
Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye gittiğini belirtti.
BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenski, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.
"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak." diyen Zelenski ayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.
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