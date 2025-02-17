Rusya-Ukrayna barışı Suudi Arabistan'da ele alınacak

Konuyla ilgili iki kaynağın NBC News'e verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.



Witkoff Fox News'a verdiği demeçte pazar gecesi (dün)gecesi Waltz ile birlikte Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi

Bu hamle, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodyemir Zelenski ile savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama olasılığı hakkında telefonda konuştuğunu açıklamasından birkaç gün sonra geldi.



Trump görüşmenin ardından çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dâhil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. “Ayrıca ilgili ekiplerimizin müzakerelere derhal başlaması konusunda da mutabık kaldık.”



Aralarında Başkan Yardımcısı JD Vance, Rubio ve ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un da bulunduğu üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, Rusya-Ukrayna savaşının kritik bir tartışma konusu olmaya devam ettiği uluslararası güvenlik politikası forumu Münih Güvenlik Konferansı için bu hafta sonu Almanya'da bir araya geldi.



Rubio, cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Her iki ülkeden gelen bilgilere göre görüşmede Ukrayna'daki savaş ve diğer konular ele alındı.