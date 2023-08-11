Rusya: Ukrayna, başkent Moskova'ya bir İHA ile saldırı girişiminde bulundu

HAVALİMANI KISA SÜRE UÇUŞLARA KAPATILDI



Sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde 67 No'lu Şehir Hastanesi yakınlarındaki bir ormanlık alana İHA enkazının düştüğü ve duman yükseldiği görüldü.



Öte yandan Moskova'daki Vnukovo Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, havalimanı bir süreliğine uçuşlara kapatıldı, daha sonra tekrar açıldı.



Rus yetkililer, Ukrayna'nın geçen ay Moskova'ya 3 defa, bu ayın başlangıcından bu yana da 4 defa ayrı ayrı saldırılar düzenlediğini, ölü ve yaralı bulunmadığını bildirmişti.