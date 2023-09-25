Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA), Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın saat 09.00 sularında uçak tipi İHA ile topraklarında “terör saldırısı” düzenleme girişiminde bulunduğu belirtilerek bir İHA’nın Belgorod bölgesi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Rusya: Ukrayna; Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerine İHA ile saldırdı - 1

Saat 10.00 civarında da Kursk ve Bryansk bölgeleri üzerinde Rus hava savunma sistemlerinin iki İHA’yı engellediği aktarılan açıklamada, saat 10.30 civarında da Kursk bölgesi üzerinde bir Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ve sabah saatlerinde Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirmişti.

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