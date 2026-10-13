Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi. Trump. "Her iki taraf da ihlal etti"

ABD Başkanı Trump, seçim mitingi için Ohio'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Moskova ile Kiev arasındaki enerji ateşkesi anlaşmasının halen geçerli olup olmadığı sorusuna, "Evet (anlaşmayı) kabul ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler; çünkü onların kabul ettiğini söyledim. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, "Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna bakmamız lazım, çünkü her iki taraftan da ihlaller oldu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, sadece Putin'in anlaşmayı desteklediği, ancak Zelenski'nin desteklemediği yönündeki haberlere katılmadığını kaydederek, iki liderin de anlaşmaya destek verdiğini savundu.

PUTİN, ANLAŞMA YAPMAYI ZELENSKİ'DEN DAHA FAZLA İSTİYOR

Daha sonra iki ülke arasındaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin, anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor." değerlendirmesini yaptı.

İki liderin de anlaşma yapmak istediğini, ancak nasıl anlaşacaklarını bilmediklerini savunan ABD Başkanı, Putin ve Zelenski'nin anlaşmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının sadece ABD için değil, tüm dünya için önemli bir anlaşma olduğunu ve bunu tüm ülkeler için yaptığını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığını açıkladığı ateşkesin "Rusya tarafından" ihlal edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.