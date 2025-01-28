Rusya: Ukrayna geçen yıl 800'den fazla sivili öldürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, başkent Moskova'da çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan ve Ukrayna'nın suç işlediğini söyleyen Miroşnik, 2024'te Rus sivillere yönelik saldırılarda 87 binden fazla mühimmat kullanıldığını belirtti.



Miroşnik, "Geçen yıl 5 bin 399 sivil Ukrayna'nın saldırılarına maruz kaldı. Bunların 809'u hayatını kaybetti. Geçen yıl Ukraynalı militanların eylemleri sonucu yaklaşık 350 çocuk yaralandı, 51 çocuk yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.



Son bir haftada Rus topraklarına yönelik 1800'den fazla mühimmat ile saldırı düzenlendiğini söyleyen Miroşnik, bu saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın kişinin de yaralandığını bildirdi.



Büyükelçi Miroşnik, söz konusu saldırılarda ABD, Almanya, Güney Kore ve Çekya dahil yaklaşık 18 Batılı ülkeden Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatların kullanıldığını belirtti.