Rusya-Ukrayna görüşecek mi? | Kursk bölgesinde tahliye edilenlerin sayısı 120 bini geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski , Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zelenski, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna hava kuvvetleri komutanı son günlerde bölgede 2 köprünün vurularak Rusya'nın lojistiğine darbe vurulduğunu söyledi. Sosyal medyada bir başka köprünün daha vurulduğu ve böylelikle 3 köprünün kullanılamaz hale getirildiği iddia ediliyor. Rusya'nın vurulan köprülere karşı geçici sahra köprülerini kullandığı da gelen bilgiler arasında. TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 120 BİNİ GEÇTİ Rusya Acil durumlar bakanlığı Kursk bölgesinden tahliyelerin sürdüğünü duyurdu. 120 binden fazla kişinin Rusya'nın güneyindeki çeşitli şehirlere tahliyesinin sağlandığı belirtildi. Bakanlık siviller için 24 farklı bölgede 200'e yakın geçici barınma merkezinin kurulduğunu açıkladı . Tahliye edilen sivillerin görüntüleri paylaşıldı. Ukrayna Rusya cephesinde Kursk bölgesi dışında da karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya savunma bakanlığı, Harkov'da Ukrayna ordusuna ait S-300P hava savunma sisteminin hedef alındığını duyurdu. Hava savunma sisteminin vurulma anlarına ait görüntüler paylaştı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞECEK Mİ?

Sahadaki çatışmalar hız kesmeden sürerken, analistler Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmeleri ihtimali ise hiç olmadığı kadar uzak olduğunu söylüyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Yuri Uşakov, "Şu anki aşamada Ukrayna'yla görüşmeyeceğiz." dedi.



Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre taraflar dolaylı olarak Katar'da görüşecekti.



Kiev ve Moskova'dan heyetler Doha'da biraraya gelecek, her iki tarafın enerji ve elektrik altyapısına yönelik saldırıları durduracak bir anlaşma müzakere edilecekti.



Ancak Ukrayna'nın Kursk'a yönelik karşı saldırısı başlayınca bu görüşmelerin sekteye uğradığı belirtiliyor.



Rusya dışişleri Doha'da dolaylı da olsa görüşme iddialarını reddediyor.



Ukrayna tarafındansa Doha'daki görüşmelerin Orta Doğu'daki durum nedeniyle 22 Ağustos'ta video konferans şeklinde yapılacağı açıklaması geldi.