Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı: Taraflar ne istiyor?

Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının 5. gününde çatışmalar sürerken Belarus'ta müzakere masası kuruldu.



Görüşmeler için seçilen adres Ukrayna yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus olurken, görüşmelerde ön şart sunulmadığı belirtildi.



Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

MASADA KİMLER VAR?



Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı.

Ukrayna'nın heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov; Rus heyetine ise Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Rus tarafında ayrıca savunma bakan yardımcısı da yer alıyor.

TARAFLAR NE İSTİYOR?



Ukrayna tarafı, müzakerelerin en önemli konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtirken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.