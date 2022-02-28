Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı: Taraflar ne istiyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 5. gününde taraflar arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor. İki ülkenin heyetleri Belarus sınırında bir araya geldi. Ukrayna tarafı "derhal ateşkes" istiyor. Rusya'dan gelen açıklamalar da Ukrayna ile anlaşmaya istekli olunduğu yönünde.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 13:53 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 14:19

Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı: Taraflar ne istiyor?

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’nın 'ya düzenlediği saldırının 5. gününde çatışmalar sürerken Belarus'ta müzakere masası kuruldu.

Görüşmeler için seçilen adres Ukrayna yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus olurken, görüşmelerde ön şart sunulmadığı belirtildi.

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

MASADA KİMLER VAR?

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı.

Ukrayna'nın heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov; Rus heyetine ise Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Rus tarafında ayrıca savunma bakan yardımcısı da yer alıyor.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Ukrayna tarafı, müzakerelerin en önemli konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtirken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor. Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

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