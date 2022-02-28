Rusya-Ukrayna görüşmelerinin birinci turu sona erdi: Taraflar ne istiyor?

Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının 5. gününde çatışmalar sürerken Belarus'ta müzakere masası kuruldu.



Görüşmeler için seçilen adres Ukrayna yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus olurken, görüşmelerde ön şart sunulmadığı belirtildi.



6 saat süren görüşmelerin ilk turu ile ilgili henüz bir açıklama yapıldı.



Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

MASADA KİMLER VAR?



Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüştü.

Ukrayna'nın heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov; Rus heyetine ise Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti. Rus tarafında ayrıca savunma bakan yardımcısı da yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırmasının ardından birçok ülke hava sahasını kapattı. Rusya bu haliyle izole edilmiş gibi duruyor.

TARAFLAR NE İSTİYOR?



Ukrayna tarafı, müzakerelerin en önemli konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtirken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, orduya saldırı emri vermeden önce yaptığı konuşmada, tarihi birçok olayı gündemle getirdi. Putin'in yakın tarihe ilişkin talepleri ise, bu ülkenin NATO ile ilişkisini kesmesi üzerine kurulu. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından ülkesinin soyulduğunu ileri süren Putin, Ukrayna'yı "Amerikan kolonisi" olmakla da suçluyor. Putin, Ukrayna'dan ayrılıkçı bölgeleri tanımasını da istiyor.

Ukrayna, ülkenin doğusunda kendini "halk cumhuriyeti" ilan eden Donetsk ve Luhansk'taki yönetimleri bağımsız devletler olarak resmi şekilde tanımadığı gibi, bu bölgelerde yaşanan çatışmalarda binlerce Ukrayna askeri yaşımını yitirdi.

Görüşmelerin yapıldığı Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

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