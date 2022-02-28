Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD gözü

Rusya ile Ukrayna arasında ilk barış görüşmesi sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna sınırındaki hareketliliği arttı. Görüşmelerin başlamasının ardından Polonya üzerinden Ukrayna sınırına yaklaşan Boeing RC-135W istihbarat uçağı tur atmaya başladı. Radarda Jake12 uçuş koduyla izlenen uçak, sınırda daireler çizdi. Aynı anda, Ukrayna'ya yakın ülkelerdeki hava sahasında çok sayıda ABD uçakları izlendi.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 14:11 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 14:20

Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD gözü

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Belarus sınırında - görüşmelerin başlamasının ardından ilk olarak Jake12 uçuş kodunu kullanan ABD'nin gelişmiş istihbarat uçağı Flightradar'da belirdi.

, Ukrayna sınırına yaklaşarak daire çizmeye başladı. Rivet Joint olarak adlandırılan uçak, Amerikan ordusunun en önemli sinyal takip uçağı olarak biliniyor.  İstihbarat toplama ve analiz yetenekli uçağın içinde 30 civarında istihbarat görevlisi çalışıyor. Uçak 6 bin 500 kilometre menzile sahip.

Bu uçağın ardından NATO'ya ait Airbus A330 tipi bir askeri uçakta bölgede belirdi. Tanker uçak da havada daireler çizerek bölgedeki diğer uçak ve helikopterlere yakın desteği vermeye başladı. Bu uçağın bölgedeki varlığı, çok sayıda savaş uçağının da bulunma ihtimalini gündeme getirdi. 

Flightradar'da halen, Romanya hava sahasında görev yapan ABD tanker uçakları izlenebiliyor. Aynı zamanda bölgede çok sayıda genel maksat askeri helikopterler de izleniyor.

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