Rusya-Ukrayna hattında gerilim: Kursk'ta Ukrayna unsurları vuruldu

Rusya, dün gece Kursk Bölgesi'ndeki Ukrayna unsurlarını hedef alarak insan gücü ve zırhlı araç kümelerini vurdu. Keşifler sırasında ise hedefin vurulduğu doğrulandı.

Rusya-Ukrayna hattında gerilim: Kursk'ta Ukrayna unsurları vuruldu

Savunma Bakanlığı, dün gece Kursk bölgesinde unsurlarının Su-34 tipi savaş uçağıyla hedef alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 çok rollü uçağı gece saatlerinde Kursk bölgesinin sınır bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insan gücü ve zırhlı araç kümesini vurdu. Saldırılar birleşik süzülme ve düzeltme modülüne sahip modernize edilmiş hava bombalarıyla gerçekleştirildi. Keşifler hedefin vurulduğunu doğruladı” denildi.

UKRAYNA, KURSK'A GİRMİŞTİ

İşgal altındaki topraklarını geri almaya çalışan Ukrayna, 6 Ağustos 2024 sabahı Rusya'da Kursk bölgesine sızmış, bu hamlesiyle tüm dünyayı şaşırtmıştı. 80 yıl sonra ilk defa gerçekleşen bu hamle, sürpriz olarak adlandırılmıştı.

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