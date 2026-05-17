Rusya-Ukrayna "İHA" savaşları: Moskova'da 4 kişi öldü

TASS haber ajansının Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'e dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova 'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu hamle, söz konusu eylemi başkente yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı haline getirdi.

Sobyanin, çoğunluğu Moskova petrol rafinerisinin girişine yakın yerlerde olmak üzere 12 kişinin yaralandığını ve üç evin hasar gördüğünü söyledi. Belediye başkanı, rafinerinin teknolojik altyapısının zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Ülkenin en büyük havalimanı olan Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı ise bir İHA enkazının havaalanı arazisine düştüğünü ancak herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı.