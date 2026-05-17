Rusya-Ukrayna "İHA" savaşları: Moskova'da 4 kişi öldü
17.05.2026 10:42
Moskova yakınlarındaki Subbotino köyünde Ukrayna saldırıları sırasında yaşanan bir patlama
Ukrayna İHA'ları Moskova'yı hedef aldı. Rus başkenti bir yılı aşkın süre sonra ilk kez büyük hava saldırısına uğradı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tansiyon düşmüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere çeşitli Rus bölgelerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü çaıklandı.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, Moskova bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü belirtti.
Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, başkentin kuzeyindeki Himki'de bir evin vurulması sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında başka bir kişiyi aradığını söyledi. Mitişçi ilçesine bağlı Pogorelki köyünde ise iki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Vorobyov, çok sayıda çok katlı konutun ve altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.
Moskova yakınlarında Ukrayna İHA'ları tarafından vurulan bir bina
TASS haber ajansının Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'e dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yönelen 81 İHA'yı imha etti. Bu hamle, söz konusu eylemi başkente yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük saldırı haline getirdi.
Sobyanin, çoğunluğu Moskova petrol rafinerisinin girişine yakın yerlerde olmak üzere 12 kişinin yaralandığını ve üç evin hasar gördüğünü söyledi. Belediye başkanı, rafinerinin teknolojik altyapısının zarar görmediğini de sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ve sabah saatlerinde ülke genelinde toplam 556 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Ülkenin en büyük havalimanı olan Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı ise bir İHA enkazının havaalanı arazisine düştüğünü ancak herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı.