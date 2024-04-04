Rusya: Ukrayna ile anlaşmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.



Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, bugünkü Ukrayna meselesinin Batı'nın uzun yıllar süren hazırlıklarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.



Ukrayna konusunda Batı'nın mümkün olduğu kadar çok ülkeyi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 10 maddelik barış planına dahil etmek için özel olarak çalıştığını kaydeden Lavrov, bu planın Rusya’nın teslim olmasını, 1991 sınırlarına geri gitmesini içeren bir ültimatom olduğunu dile getirdi.



Şimdi de İsviçre’de barış konferansı planlandığını hatırlatan Lavrov, Rusya’nın bu konferansta olmayacağına işaret etti. Lavrov, "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç 140 ülkeden delegasyon toplamak." dedi.

"SADECE AİLE FOTOĞRAFI ALMAYA ÇALIŞACAKLAR"



Her ülkenin üzerinde çalışmak istediği konuyu seçebileceği için barış formüllerinin asgari düzeyde olacağına dikkati çeken Lavrov, bu yöntemlerle sadece aile fotosu alınmaya çalışılacağını aktardı.



Zelenskiy’nin istediği İsviçre’deki barış zirvesine katılmama konusunda kimseye baskı yapmadıklarını belirten Lavrov, "Meslektaşlarımıza (Büyükelçilere) her şeyi anlattık. Biz, Batı’nın bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılımı engellemeye çalıştığı gibi diğer ülkelerin zirveye katılımını yasaklamayacağız. Bizim böyle alışkanlıklarımız yok." şeklinde konuştu.



Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul’da yapılan görüşmelerde şans olduğunu anlatan Lavrov, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD’nin desteğiyle bu şansın kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumu belirlediğini vurgulayan Lavrov, “Her şeyden önce Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız." ifadelerini kullandı.



EN MANTIKLI PLAN ÇİN'İN



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna'daki savaşa ilişkin şu ana kadar sunulan en mantıklı barış planının Çin'in planı olduğunu açıkladı.



Çin, bir yılı aşkın süre önce savaşın sonlandırılmasına

ilişkin genel prensipler içeren 12 maddelik bir ateşkes önerisi sunmuştu. Fakat öneri detay içermiyordu.



Öneri o dönemde hem Rusya hem de Ukrayna tarafından ılımlı

karşılanırken, ABD Çin'in kendisini ara bulucu olarak sunmaya çalıştığını fakat Rusya'nın "hatalı anlatısını" benimsediğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini kınamadığını söylemişti.

