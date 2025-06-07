Rusya: Ukrayna, İstanbul’da anlaşmaya varılan esir takasını erteledi

Rusya, Ukrayna ile 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan esir takası hakkında açıklama yaptı. İstanbul’da yapılan iki görüşmede de Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinski, Ukrayna’nın iki ülke arasında yapılması kararlaştırılan ve karşılıklı olarak esirlerin ve askerlerin cansız bedenlerinin teslim edilmesini öngören takası ertelediğini söyledi.



Medinski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna tarafı, beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süreliğine hem cenazelerin kabulünü hem de savaş esirlerinin takasını erteledi” ifadelerini kullandı.



MOSKOVA’DAN KİEV’E ÇAĞRI



Rusya ve Ukrayna heyetleri, bu hafta başında Çırağan Sarayı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ikinci tur doğrudan görüşmede tüm yaralı askerlerin ve halen savaş esiri olarak tutulan 25 yaşın altındakilerin takası konusunda anlaşmıştı.



Medinski, Rusya’nın bin 212 Ukraynalı askerin cenazelerini “takas alanına” getirdiğini, bunun teslim edilecek toplam 6 bin cenazenin ilk grubu olduğunu söyledi.



Moskova, ilk aşamada takas edilecek 640 savaş esirinin isimlerinin olduğu listenin Kiev’e teslim edildiğini de bildirdi. İki taraftan da bini aşkın esirin savaşın başından bu yana yapılacak en büyük takas kapsamında serbest bırakılması beklenirken, Medinski, yaptığı açıklamada, “Kiev’i takvime ve varılan tüm anlaşmalara tamamen sadık kalmaya ve takası derhal başlatmaya çağırıyoruz” dedi.



Ukrayna’dan bu suçlamaya dair henüz bir açıklama gelmedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, takasın bu haftasonu yapılacağını söylemiş, Rusya’dan yapılan açıklamada da cumartesi, pazar ve pazartesi takasa hazır oldukları belirtilmişti.

