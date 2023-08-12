Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan ikinci saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 15.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü’ne terör saldırısı yapmak için yeni bir girişimde bulundu.” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma füze sistemlerinin Ukrayna füzesini tespit ederek havadayken düşürdüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı aktarıldı.
‼️ Another video—Russian media report Ukraine's strike on Crimean Bridge. #Kerch #Crimea pic.twitter.com/HJAMYtL1EB— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) August 12, 2023
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova saatiyle 13.00 sularında S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.
Bakanlık, Ukrayna’nın gece saatlerinde de Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA’ların havada vurulduğunu bildirmişti.
Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.
RUSYA: CEVAPSIZ KALMAYACAK
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kırım Köprüsü’ne ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, “Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar.” ifadelerini kullandı.
Batı’nın büyük yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna ordusunun “terör yöntemleriyle” sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, “Bu tür sabotaj eylemleri, bir kez daha uluslararası topluma Kiev rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve cevapsız kalmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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