Rusya: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Rusya: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Kırım'a giden kritik köprüleri vurdu

Ukrayna, Kırım'a giden kritik köprüleri vurdu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.” denildi.

Kırım, 2014'te tarafından ilhak edilmişti.

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