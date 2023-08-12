Rusya: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.
Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.” denildi.
Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.
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