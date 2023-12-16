Rusya: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan, Moskova saatiyle dün 20.30 ile 22.30 arasında gerçekleştirilen saldırılar hakkındaki açıklamada, Kiev'in, Kırım topraklarındaki hedeflere yönelik, uçak tipi İHA'ları kullanarak, "terör saldırısı" düzenleme girişiminin durdurulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri, Kırım Yarımadası üzerinde 26 Ukrayna İHA'sını imha etti." ifadelerine yer verildi.



Kırım, 2014'te, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.