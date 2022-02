Rusya- Ukrayna krizi: Putin geri adım atmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da ayrılıkçıların elinde olan Donestk ve Luhansk’ı bağımsız olarak kabul etmesinin ardından, yeni günde kriz ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Başta AB ve ABD olmak üzere birçok ülke Rusya’ya yaptırım uygulayacağını bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geri adım atmayacağını söyledi.

PUTİN'DEN BARIŞ KORUMA OPERASYONU EMRİ

Putin, Donetsk ve Luhansk'ta askerlere barış koruma operasyonu emir verdiğini söyledi.

Vladimir Putin, küresel piyasalara doğalgaz tedarikinin süreceğini sözlerine ekledi.

KREMLİN: HER TÜRLÜ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ



Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Donbass'a asker gönderme kararı yaşanacak gelişmelere bağlı" denirken sözcü Peskov, "Biden-Putin görüşmesi dahil her türlü görüşmelere açığız" diye konuştu.



LAVROV: RUSYA YAPTIRIMLARA ALIŞKIN



Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, “Rusya yaptırımlara alışkın” derken, "Batılıların tepkisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı'nın her şekilde yaptırım getireceğini ve Rusya'nın Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesini tanımasına verilen tepkinin beklendiğini söyleyerek yaptırım tehditlerini ciddiye almadığını bildirdi.



Lavrov, "Avrupalı, ABD'li ve İngiliz mevkidaşlarımız durmayacak ve sözde

'Rusya'yı cezalandırmak' için tüm imkanlarını kullanana kadar

sakinleşmeyecekler. Bizi zaten her türlü yaptırımla tehdit ediyorlardı, şimdi de 'yaptırımların en büyüğünü' getireceklerini söylüyorlar" dedi.



Lavrov, "Biz bunlara alışığız. Sebepli ya da sebepsiz, yaptırımların her

halükarda uygulanacağını biliyoruz" diye belirtti.



Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.