Rusya: Ukrayna Kursk’a saldırdı, 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna’nın sınırdaki Kursk bölgesine onlarca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda yaşlı bir kadının hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, saldırı sebebiyle çok sayıda binada da yangın çıktı.



Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna tarafından fırlatılan 115 İHA’nın imha edildiğini bildirdi. Ukrayna’nın Ağustos 2024’te karadan saldırı başlattığı ancak adım adım çekilmek durumunda kaldığı Kursk’un bölgesel yönetimi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Kursk gece saatlerinde çok büyük bir düşman saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Maalesef 85 yaşındaki bir kadın öldü” denildi.



“İHA’LAR AMBULANS GARAJINI DA HEDEF ALDI”



Kursk Belediye Başkanı Vekili Sergei Kotlyarov da saldırıya ilişkin Telegram’dan bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, bölgedeki bir apartman İHA saldırısında hasar gördü, bazı dairelerde yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar yakınlardaki bir okula tahliye edildi.



Bölge yönetiminin paylaştığı fotoğraflarda da binanın camlarının patladığı ve dış cephesinin zarar gördüğü görüldü. İHA’ların bir ambulans garajına da zarar verdiği, 11 aracın hasar aldığı belirtildi.



Söz konusu saldırılar, Ukrayna’nın İHA saldırısında aynı bölgede üç kişinin ölmesinin ardından yaşandı. Rusya ise haftasonu Ukrayna’nın Sumi bölgesine saldırmış, Ukrayna’dan yapılan açıklamalara göre saldırıda 35 kişi ölmüş, 119 kişi yaralanmıştı. Rusya’dan dün yapılan açıklamada, saldırının Ukraynalı askeri yetkililerin toplantısını hedef aldığı, saldırıda 60 Ukrayna askerinin öldüğü iddia edilmişti.

