Lavrov'un Zelenski'yi Hitler'e benzetmesine dünya tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan basınına verdiği röportajla gündeme oturdu.

Rus Bakan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski için, "Zelenski, "Ben Yahudiysen ne tür bir nazileştirmeye sahip olabiliriz?" diye bir argüman sundu. Yanılıyor olabilirim ama Hitler'de de Yahudi kanı vardı. Bu kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor" dedi.



Lavrov, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin Yahudui olmasının Nazi olmadığı anlamında gelmediğini savundu.



Lavrov'un açıklamalarına tepkiler gecikmedi.



Zelenski, Nazizme karşı alınan zaferin arifesinde yapılan açıklamayı sert sözlerle eleştirdi.

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Ukrayna lideri, "Rusya'nın dışişleri bakanı açıkça ve tereddüt etmeden en büyük yahudi karşıtlarının Yahudilerin kendi aralarında olduğunu iddia etti. Bakan tarafından yapılan böyle bir Yahudi aleyhtarı saldırı, Rus yetkililerin II. Dünya Savaşı'ndan alınan tüm derslerini unuttukları veya belki de bu dersleri hiç almadıkları anlamına geliyor." diye konuştu.

İSRAİL'DEN DE TEPKİ GELDİ



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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, lavrov'un açıklamalarının kabul edilemez olduğu belirtti. Bir özür beklediklerini ifade etti.



İtalya Başbakanı Mario Draghi açıklamaların yanlış ve uygunsuz olduğunu söyledi.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Hitler'in Yahudi kökenli olduğu iddiasının absürd ve kabul edilemez olduğunu söyledi.