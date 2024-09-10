Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 144 İHA ile saldırı düzenledi

Rus yetkililer, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir çocuğun öldüğünü bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 144 İHA ile saldırı düzenledi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu.

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