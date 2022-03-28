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Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

SON DAKİKA HABERİ: Rus heyeti, Ukrayna ile yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmenin yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

Haberler 28.03.2022 - 18:46

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

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GÖRÜŞME YARIN 10:30'DA BAŞLAYACAK

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Rus heyeti İstanbul'a geldi. Rus heyeti İstanbul'a geldi.

PESKOV: GÖRÜŞMELER YARIN BAŞLAYABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı.  Peskov Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Türkiye'de yarın başlayacağını söylemişti.

Sözcü Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar kaydedilen az ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşme fikri konusunda ilerleme kaydedilmediğini de açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'da ilerleyişi sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'da ilerleyişi sürüyor.

MÜZAKERE BAŞLIKLARI

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen başlıklar ise şu şekilde;

1) TOPRAK

Müzakerelerdeki en zorlu başlık. Donbas yani ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgedeki, Rusya destekli ayrılıkçılar iki yerde de bağımsız Cumhuriyet ilan etti, Rusya tanıdı. Moskova geçen hafta Donetsk'in yüzde 54'ünü, Luhansk'ın yüzde 93'ünü ele geçirdiğini ilan etti. Zelenski dün gece Donbas'ta çözüm istediğini söyledi.

2) TARAFSIZLIK

Ukrayna'nın tarafsızlığı, Rusya'nın taleplerinin başında geliyor. Moskova, savaş öncesi Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağına dair yazılı güvence istiyordu. Rusya, saldırının amaçlarından birini de Ukrayna'nın silahsızlandırılması olarak ilan etti. Ukraynalı yetkililer, son bir ayda ülkenin NATO'ya üye olmayacağını dile getirdi. Zelenski de dün gece tarafsızlık konusunda müzakereye hazır olduğunu ilan etti.

3) RUSLARIN HAKLARI

Rusya'nın doğusunda Rusça konuşan bir nüfus bulunuyor. Ukrayna 2019'da çıkardığı yasayla Ukrayna dilini zorunlu hale getirmişti.Memur, asker, doktor ve öğretmen olmak için Ukraynaca konuşmak gerekiyor. Ancak, Rusça'nın statüsü Moskova'ın talepleri arasında bulunuyor.  Zelenski bu başlığın müzakerelerde konuşulduğunu açıkladı.

4) "NAZİLERDEN ARINDIRMA"

Ruslar, "Azak Tugayı" gibi aşırı sağcı grupların Rusça konuşan halka "soykırım" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ise  iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bununla birlikte, "Nazilerden arındırma" Rusların ortaya attığı bir kavram ve "silahsızlanma" başlığıyla birlikte anılıyor.

Öte yandan, Ruslar başta Zelenski hükümetinin değişmesinden bahsediyordu. Şimdilerde Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olabileceğinden ancak Batılı ülkelerin silahlarına ve üslerine ev sahipliği yapmamasından söz ediliyor.

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