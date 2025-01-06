Rusya: Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 5 Ocak'ta Zaporijya Nükleer Santrali'ne "felaket tehdidi yaratmak amacıyla" kışkırtıcı saldırılarda bulunduğu belirtilerek "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 8 uçak tipi insansız hava aracıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne ve Energodar şehrine saldırı girişiminde bulundu. İHA'ların tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.



Düşen İHA'lardan birisinin patladığı ve santralin eğitim merkezinin çatısında alev aldığı aktarılan açıklamada, "Santralde herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadı. Radyasyon durumu normal. Santralin personeli her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.



Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

