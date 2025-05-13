Rusya: Ukrayna ordusuna nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar

Sözcü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin sadece bir defa 9 Aralık 2019’da Paris’te bir araya geldiklerini aktardı.

Zaharova, Normandiya Formatı’nda gerçekleşen bu görüşmede, Zelenski’nin üzerinde önceden mutabık kalınan bir belgeyi imzalamayı reddettiğini dile getirdi.

"Silahlı güçlerin tüm temas hattı boyunca çekilmesine ilişkin hükmün kaldırılmasını talep etti. Bunun yerine, güçlerin yalnızca üç alanda çekilmesine ilişkin ifadelerde ısrar etti. Ancak daha sonra bu taahhütlerini bile yerine getirmedi."

Donbas bölgesindeki savaşı ve Rus-Ukrayna Savaşı'nı çözmek amacıyla 2014 ile 2022 yılları arasında bir araya gelen devletler grubuna Normandiya Formatı deniyordu.

"BATI SAVAŞI DESTEKLEDİ"

Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Ağustos 2022’de yaptığı açıklamalarda hiçbir taahhüdü yerine getirmeyi planlamadıklarını ve bunun yerine Rusya ile savaşa hazırlandıklarını “itiraf ettiklerini” söyledi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, o dönemde Ukrayna’nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğini savundu.

"Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için bu anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu itiraf etti."

Minsk Anlaşmaları, Donbas Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan, Ukrayna, Rusya ve bölgedeki ayrılıkçı grupların temsilcilerinin katılımıyla Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanan bir dizi uluslararası anlaşmaydı.

"MİNSK SÜRECİ YİNE YAŞANIYOR"



Zaharova, Minsk anlaşmalarındaki durumun yine yaşandığını vurguladı.



"Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusunun nefes alması ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor."

