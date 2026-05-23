Rusya: Ukrayna ordusunun Luhansk'taki okula yönelik saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Saldırı sonucu ölü sayısının arttığı kaydedilen açıklamada, "2 cansız bedene daha ulaşıldı. 18 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında 3 kişi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun dün Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki koleje, İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya destekli ''Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, bugün yaptığı açıklamada, ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirmişti.