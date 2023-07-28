Rusya: Ukrayna, Rostov Bölgesi’ne füze saldırısı yaptı

Açıklamada, “Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü.” denildi.



Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü bildirmişti.



Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10’dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti. ​​​​​​​



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