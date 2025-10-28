Rusya: Ukrayna saflarında yabancı dil konuşan askerleri yok edeceğiz

Kremlin, Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Rusya'ya karşı savaşan yabancı güçlere dikkat çekti.

Sözcü Dimitri Peskov, gazetecilerin, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Fransa’nın Ukrayna’ya 2 bin asker ve subaydan oluşan bir askeri birlik göndermeye hazırlandığına dair raporuyla ilgili bir sorusunu yanıtladı.

Rus askerlerinin aktardığına göre cephede Ukrayna adına savaşanlar arasında sürekli olarak yabancı dillerin konuşulduğunu belirten Peskov, bu yabancı savaşçıların “yok edileceğini” söyledi.

Çıkmaza giren barış görüşmelerine de değinen Peskov, Ukrayna’nın müzakereleri askıya alması ve Rusya’nın yönelttiği sorulara yanıt vermeye istekli olmaması nedeniyle, Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerini değerlendiremeyeceğini dile getirdi.



Peskov ayrıca, Kremlin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere Rus petrolü almayı durdurma çağrılarını duyduğunu, ancak Rusya’nın enerji ürünlerini satın almaya devam edip etmeme kararını ortaklarının kendilerinin vereceğini ifade etti.



Peskov, “Her ülke, en yüksek kalitede ve en rekabetçi fiyata sahip stratejik kaynakları, özellikle enerji kaynaklarını elde etmekle ilgilenir” dedi.

ZELENSKİ ÜÇ YIL DAHA FİNANSMAN İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı savaşmaya devam edebilmesi için Avrupa'dan iki veya üç yıllık mali destek gerektiğini söyledi.



Zelenski, şunları kaydetti: “Bunu tüm Avrupalı liderlere yeniden vurguladım. Onlara, onlarca yıl sürecek bir savaş için mücadele etmeyeceğimizi, fakat belli bir süre boyunca Ukrayna'ya istikrarlı mali destek sağlayabileceklerini göstermeleri gerektiğini söyledim.”

