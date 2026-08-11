Rusya - Ukrayna savaşı. Avrupa'nın Patriot füze stoğu eriyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 2022 yılından bu yana devam ediyor. Bu durum iki ülkenin de mühimmat stoklarında ciddi sıkıntı yaratıyor.

Ukrayna kanadından yapılan son açıklamalarda “Son birkaç aydır Rusya, ortaklarımızdan aylarca aldığımız füze sayısından daha fazla füzeyi haftada bize fırlatıyor.” gibi ifadelere yer verilmişti.

Politico’nun salı günü yayınladığı bir habere göre Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri, Rusya’nın kış aylarında hava saldırılarını yoğunlaştırma ihtimaline karşı ülkenin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Patriot füzesi tedarik etmeye çalışıyor.

Ancak mevcut stokların tükenme noktasına gelmesi ve üretim süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle teslimatların sağlanmasında ciddi zorluklar yaşanıyor.

Kiev yönetimi, Rus balistik füzelerini engellemek için yüzlerce PAC-2 ve PAC-3 Patriot önleyici füzesine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Buna karşın Almanya, Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupalı müttefikler, kendi ulusal güvenlik riskleri ve NATO taahhütleri sebebiyle envanterlerinden daha fazla aktarım yapmanın sınırına gelindiğine dikkat çekiyor.

Ana üretici konumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nin stokları da küresel talep ve diğer çatışmalar nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Sanayi kapasitesindeki kısıtlamalar nedeniyle yeni füze siparişlerinin ya da lisanslı üretimin yaklaşan kış sezonuna yetişmesi mümkün görünmüyor. ABD’nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Ukrayna ile uzun vadeli ortak üretim anlaşmalarının kış öncesinde tamamlanamayacağını ifade ediyor.

Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı "Freyja" adlı yerli anti-balistik sistem projesi ise henüz test ve geliştirme aşamasında olduğundan kısa vadeli bir çözüm sunamıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, her bir füzenin tedariki için diplomasi yürüttüklerini kaydederken; eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Rusya’nın haftalık bazda fırlattığı füze sayısının, müttefiklerden birkaç ayda alınan füze miktarını aştığına işaret ediyor.

Avrupalı yetkililer de teslimat kapasitesinin sınırlarına ulaşıldığını doğruluyor.

Alman Tuğgeneral Jürgen Schrödl, mevcut imkânların sınırında olunduğunu ve kendi hava savunmalarını da korumak zorunda kaldıklarını vurgularken, Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik tablonun sürdürülebilir olmadığını belirterek tüm Avrupa ülkelerine desteği artırma çağrısında bulunuyor.