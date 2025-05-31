Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde Polonya'da ikinci tur

Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya'da yaklaşık 29 milyon seçmen, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanacak.



18 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşen ve 13 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda, en çok oy alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki yarın yapılacak ikinci turda yarışmaya hak kazandı.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle AB ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılacak.



LİBERAL-MUHAFAZAKÂR ÇEKİŞMESİ



Seçimin ikinci turu, merkezci, liberal ve AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ve muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında geçecek.



Son kamuoyu yoklamaları, adaylar arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü ortaya koyuyor.



Seçimin "bıçak sırtı" geçeceğini gösteren anketlere göre kazanan, çok az oy farkıyla yarışı önde tamamlayacak.



İki tezat fikirde adayın kozlarını paylaşacağı bu seçim bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırılıyor.



Seçim sonuçlarının, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.



Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştırması ya da daha zorlu süreçlere geri dönmesi öngörülüyor.

