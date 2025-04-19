Rusya - Ukrayna savaşı: Putin "Paskalya Barışı" ilan etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm çatışmalar duracak.



Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da bu barış çağrısına uyarak karşılık vereceğini varsaydığını ancak olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirterek, “Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır.” uyarısında bulundu.



Rusya Savunma Bakanlığı da askeri operasyon bölgesinhdeki komutanlara ateşkes konusunda talimat verildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Putin'in girişimi "insanların hayatlarıyla oynama" olarak nitelendirdi.