Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün: Cumartesi günü 13 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna-Rusya arasında savaş 18. gününde sürüyor... Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor.

CUMARTESİ GÜNÜ 13 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'unun kullanılabildiğini ifade etti.



Bu koridorlar üzerinden 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiğini belirten Vereşuk, "Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık" bilgisini verdi.

"KİEV'İ ALMASI İÇİN YERLE BİR ETMESİ GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı, “AB'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini bekliyoruz” dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın Kievi’i almak için şehri yerle bir etmesi gerektiğini söyledi.



Zelenski, yaklaşık bin 300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mariupol'de çok sayıda bina yıkıldı.

UKRAYNA: MARİUPOL'DA 12 GÜNDE 1582 SİVİL ÖLDÜ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü" ifadelerini kullandı.