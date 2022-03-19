Rusya-Ukrayna savaşında 24. gün: Luhansk Valisi insani koridorun bugün açılacağını duyurdu

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 24. günde de devam ediyor.



Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını, duyurdu. Tahliyelerin saat 10.00'dan itibaren başlaması planlandı.



UKRAYNA'DA RUS GENERALİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.



Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ZELENSKİ: KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenski, Rusya'ya bir kez daha görüşme çağrısında bulundu.



Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi. HABERE GİT.

RUSYA LUHANSK BÖLGESİNİN YÜZDE 90'INI ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.



Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti. HABERE GİT.



İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ