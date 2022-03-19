Rusya-Ukrayna savaşında 24. gün: Luhansk'ta insani koridor açıldı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 24. günde de devam ediyor.



Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını, duyurdu. Tahliyelerin saat 10.00'dan itibaren başlaması planlandı.



Vali, insani koridorla ilgili taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda siviller tahliye edilecek; bölgeye gıda ulaştırılmaya çalışılacak. Ukrayna'da dün dokuz insani yardım koridor açılmış; 24 saat içinde 9 bin 144 kişi çatışma bölgelerinden tahliye edilmişti.

Sadece dün tahliye edilenlerin bin 114'ünü çocuklar oluşturuyor.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE KULLANILDI

Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.



UKRAYNA: RUS ORDUSU 14 BİN 400 ASKER KAYBETTİ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​

UKRAYNA'DA RUS GENERALİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.



Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ZELENSKİ: KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenski, Rusya'ya bir kez daha görüşme çağrısında bulundu.



Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi. HABERE GİT.

RUSYA LUHANSK BÖLGESİNİN YÜZDE 90'INI ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.



Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti. HABERE GİT.



Rus hava sahasının kullanılamaması uçuş sürelerinin uzamasına yol açtı

RUS GÜÇLERİ FABRİKALARI HEDEF ALIYOR