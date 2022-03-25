Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Lavrov: Batı, Rusya'ya topyekün savaş ilan etti

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bir füze saldırısında başkent Kiev yakınında yer alan büyük bir yakıt deposunu imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, saldırının dün akşam denizden ateşlenen Kalibr seyir füzeleri kullanılarak gerçekleştiğini söyledi. Konashenkov, deponun ülkenin merkezindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal yapmak için kullanıldığını söyledi.



Bununla brilikte, Ukraynalı yetkililer ise Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve savunma mevzilerini geri aldığinı açıkladı. Ancak, Çernihiv kentinin ülekenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği belirtildi.

LAVROV: BATI RUSYA'YA TOPYEKÜN SAVAŞ İLAN ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: SAVAŞ SIRASINDA 2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAÇIRILDI

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.



İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" diye konuştu.

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9 MAYIS PROPAGANGASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

İLK ESİR ASKER DEĞİŞİMİ

BBC'de yer alan habere göre savaşta bir ilk yaşandı. Rusya ve Ukrayna ordusu arasında esir asker değişimi yapıldı.

Yetkililer 10 esir Ukrayna askerinin, 10 esir Rus askeriyle değişitildiğini aktardı.

Ayrıca 11 Rus sivil denizci, 19 Ukraynalı denizci için ayrı bir takas yapıldı.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ