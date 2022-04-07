Rusya-Ukrayna savaşında 43. gün... Mariupol Belediye Başkanı: Bir ayda 210’u çocuk 5 bin kişi öldü

Ukrayna - Rusya arasında savaş 43. gününe girdi.



Son olarak Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Şehir altyapısının yüzde 90’ından fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, “Bunların en az yüzde 40’ı artık kurtarılamaz halde” dedi.



Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.

"BUÇA'DAN SONRA RUS ORDUSU TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.



Zelenski, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz" dedi. HABERİN AYRINTILARI

BİDEN'DAN BUÇA İÇİN HESAP SORULSUN ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.



Ukrayna'da büyük çapta "vahşet" yaşandığına ilişkin haberlere işaret eden Biden, şöyle konuştu:



"Buça'da elleri arkadan bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Sorumluluk sahibi ülkeler bir araya gelerek bunların sorumlularından hesap sormalıdır." HABERİN DEVAMI