Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 6. gün: Rusya, Kiev’deki yeni hedefini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 6. gününe girdi. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:

17.11: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.



17.05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna halkına karşı suç işlediğini söyledi. Scholz, bu savaşın Avrupa ve Batı dünyası için bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve AB olarak Rusya'ya karşı "kararlı bir cevap verdiklerini" vurguladı.

Birçok ülke Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurdu.

GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ TURU YARIN YAPILACAK

16.35: Ukrayna basını, ikinci barış görüşmesinin yarın olacağını duyurdu. Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Ukrayna'nın ikinci barış görüşmesinin 2 Mart'ta (yarın) yapılacağı belirtildi.



16.02: Rusya Dışişleri Bakanlığı, batı teknolojisine karşı harekete geçmek için bir sistem oluşturulması gerektiğini açıkladı. Meta ve Google'ı gibi teknoloji devlerinin savaşı kışkırtmaktan sorumlu olduğu öne sürüldü.



Devlet iletişim kurumu Roskomnadzor, yabancı internet hizmetlerinin Avrupa'daki Rus medyasına karşı ayrımcılık yapmayı bırakmasını da talep etti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: KİEV İSTİHBARATININ TEKNOLOJİK TESİSLERİ VURULACAK



16.00: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, , “Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarını bastırmak için, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vurulacak" dedi. (HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN)

15.23: İngiltere Rus milyarderler Andrei Burdyko, Victor Gulevich, Sergei Simonenko ve Andrey Zhuk'un varlıklarını dondurma kararı aldı. Ayrıca, JSC 558 uçak tamiri tesis ve JSC Integral'in de varlıkları donduruldu.



15.20: Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna direnişine ilişkin kitlesel bir dezenformasyon kampanyası hazırladığını söyledi.



BORRELL: YETERİNCE CAYDIRICI OLAMADIK



15.19: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Rusya'ya karşı yeterince caydırıcı olamadık. AB, gelecek bir savaşı önlemek için caydırıcılık kapasitesini artırmalı" dedi.



ZELENSKİ AP'YE SESLENDİ



14.50: Avrupa Parlamentosu'nda özel oturum yapıldı. Ayakta alkışlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, videokonferans yoluyla katıldığı oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: (DETAYLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ)



"Ukrayna, en iyi insanlarından eşit bir tutum arzusu için vazgeçiyor. Bu sabah iki füze onlarca insanı öldürdü. Artık her bir meydanın adı özgürlük olacak. Arzumuz, çocuklarımız hayatta kalabilmesi. Yine, Putin bunun bir operasyon olduğunu söylüyor. Dün 16 çocuk öldürüldü. Avrupa'nın eşit bir üyesi olmak için mücadele ediyoruz.



AB bizimle biilikte çok daha güçlü hale gelecek. Bir kez daha ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. Siz de bizlerle birlikte olduğunuzu kanıtlayın. Avrupalı olduğunuzu bize gösterin. O noktadan sonra ışık karanlığı mağlup edecektir."



14.14: Rusya, masaüstü bilgisayarlarda Twitter trafiğini yeniden yavaşlattı.



PESKOV: HİÇBİR YAPTIRIM, KREMLİN'İN YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİREMEZ



14.12: Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında

doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet

başkanları olan Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını duyurdu. Peskov, "Rusya, sivil hedeflere yönelik saldırı düzenlemedi, termoborik ya da parça tesirli bombalar kullanılmadı. Rusya, hiçbir savaş suçu işlemedi" dedi. Peskov, ayrıca hiçbir yaptırım Kremlin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımını değiştiremeyeceğini vurguladı.



ZELENSKİ: RUSYA'NIN EYLEMLERİ AÇIKÇA TERÖRDÜR



14.04: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan atılan bir füzenin Harkov'un merkezindeki meydana düştüğünü açıkladı. Zelenski, "Kimse bunu affetmeyecek. Hiç kimse unutmayacak. Rusya'nın eylemi açıkça terördür" dedi.



14.03: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Herashchenko, Rusya'nın ülkenin ikinci en büyük kenti Harkiv'e düzenlendiği roket saldırılarında en az 10 kişinin öldüğünün ve 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Herashchenko, "Enkaz temizleniyor. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor" dedi.

Rusya'nın ele geçirdiği alanlar

BM: UKRAYNA'DA 536 KİŞİ ÖLDÜ, 400 SİVİL YARALANDI



13.42: BM Mülteci Ajansı, Ukrayna'da 136'sı sivil, 13'ü çocuk olmak üzere 536 kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya'nın saldırılarında 26'sı çocuk 400 sivil yaralandı.



13.34: Kremlin ise, “Rusya savaş suçları iddialarını reddediyor. Şu an için Putin'in Zelenski ile konuşması planlanmıyor” derken, “Zelenski'yi Ukrayna'nın meşru başkanı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.



13.22: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez" derken, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı.



12.58: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi.



LAVROV: BATILILAR ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE TESİSLER KURMAMALI



12.47: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı. "Stratejik istikrar için ABD ile ortak çalışmaya hazırız" diyen Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinde ABD nükleer silahlarının olması kabul edilemez" sözlerini kullandı.



12.20: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, “Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor” diye konuştu.



12.02: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" açıklamasında bulundu.

10.35: Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu. Harkov Bölgesi başkanı Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, Rus füze saldırılarının yerleşim alanları ve şehir yönetim binası da dahil olmak üzere şehrin merkezini vurduğunu söyledi. Synegubov, Rusya'nın Harkov'a Grad ve seyir füzeleri fırlattığını ancak şehir savunmasının devam ettiğini belirtti.



04.30: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 6. gününde devam ediyor.

22.20: Karartma uygulanan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tekrar siren seslerinin duyulmasıyla beraber Ukraynalılar yeraltı sığınaklarına geçti.

21.20: Başkent Kiev'in doğusundaki Brovary kenti Rus hava saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından bölgede büyük hasar meydana geldi, alevler gökyüzüne yükseldi. İlk bilgilere göre, saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Brovary Belediye Başkanı'nın da olduğu bildiriliyor. Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.



20.54: Reuters’ın bildirdiğine göre batılı yetkililer, “Rusya, Ukrayna sınırındaki güçlerinin yarısını Ukrayna’ya soktu” açıklamasını yaptı.

VIDEO: İŞTE BELEDİYE BİNASININ FÜZEYLE VURULDUĞU AN

