Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Kiev'de yeniden siren sesleri

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:



08.50: Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

01.06: Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.



Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.



23.56: Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.



23.07: Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.



23.04: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.