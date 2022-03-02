Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Kiev'de direniş devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk sığınaklarda bekliyor. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son gelişmeler ve Kiev'deki son durum.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 05:31

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Kiev'de direniş devam ediyor

'nın 'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. 

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:

01.06: Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

23.56: Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

23.07: Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

23.04: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.

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