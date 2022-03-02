Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Kiev'de patlama sesleri

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününe girdi. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor. Rus ordusu, gün içinde açıklama yaparak Kiev içinde bazı tesisleri hassas silahlarla vuracağını söyledi, sivil halka bazı tesislerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Sokak savaşlarına hazırlanan halk ise direnişten vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

BÖLGEDEN SON GELİŞMELER:

01.06: Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

23.56: Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

23.07: Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.



23.04 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.

23.02: Dünya Motor Sporları Konseyi FIA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı. FIA, Rus ve Belaruslu sürücülerin özel şartlarla tarafsız statüde yarışabileceğini duyurdu.

22.24: Kremlin, Putin'in Rusya dışına 10 b in doların üzerindeki döviz transferlerini yasaklama kararı aldığını duyurdu.

20.59: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson'a girdiğini duyurdu. Danışman, "Ancak hükümet binalarımız kontrol altında" dedi.

ZELENSKİ VE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

20.44: Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.



20.37: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Rus kuvvetlerinin Kiev'e yaklaşması ve Ukrayna'nın Batı'dan yardım çağrılarının yoğunlaşması nedeniyle, görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu. Zelenski, Biden ile görüşmesine ilişkin “Biden ile Ukrayna'ya savunma yardımı konusundaki ABD’nin liderliği hakkında konuştuk. Saldırgan Rusya’yı bir an önce durdurmalıyız” açıklamasını yaptı.



20.09: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat birimi, Rusya'nın Belarus birliklerinin çatışmaya girmesini haklı çıkarmak için bir provokasyon hazırlığında olduğunu açıkladı. Belarus'un Ukrayna sınırına yakın 300 tankı olduğu açıklandı.

ZELENSKİ: ATEŞKES OLMADAN MÜZAKERELER ZAMAN KAYBI

20.04: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Reuters ve CNN'e ortak bir röportaj vererek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukraynalı ve Rus yetkililerin, Belarus'taki görüşmelerine de değinen Zelenski, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi. Zelenskiy, "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı" dedi.



NATO'nun Ukrayna'ya karşı duruşuna da değinen Zelenski, "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse, Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar"açıklamasını yaptı. Zelenski bu garantiler arasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması ve Ukrayna'nın tamamen güvende olması gibi maddelerin olması gerektiğinin altını çizdi.



20.00: ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna hava sahasının tamamında üstünlüğü sağlayamadığını belirtti.Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir grup gazeteciye bilgi veren yetkili, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı kuvvetlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girdiğini söyledi.



Yetkili, "Bu sabah itibarıyla yine kısa menzilli, orta menzilli seyir füzelerinin karışımı olmak üzere (Rusya tarafından) 400'den fazla füze fırlatıldığını gördük. Ukrayna üzerindeki hava sahası ihtilaflı olmaya devam ediyor. Rusların halen tüm ülke üzerinde hava üstünlüğü yok ama diğerlerine göre daha fazla kontrole sahip oldukları alanlar var. Aynı şey Ukraynalılar için de geçerli. Ukrayna hava ve füze savunma sistemleri ayakta, bozulmamış ve angaje olmaya devam ediyor" dedi.



RUSYA, KİEV'DEKİ TELEVİZYON KULESİNİ HEDEF ALDI

19.48: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

18.47: ABD'li bir yetkili Rusya'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar 400'den fazla füze attığını açıkladı.

18.21: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya'nın Kiev'deki televizyon kulesine saldırdığını duyurdu.

18.08: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.



Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının "feci bir yanlış hesaplama" olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluğunun, Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmek olduğunun altını çizdi.



NATO'nun her zaman "barış ve istikrar"dan yana olduğunu belirten Johnson, bunun önemli olduğunu çünkü dünyanın "daha tehlikeli ve çekişmeli" bir yer haline geldiğini kaydetti.



Birçok ülke Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurdu.

"UKRAYNA'DA RUS GÜÇLERİYLE SAVAŞMAYACAĞIZ”



Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının ardından son zamanlarda alınan önlemlerin, "savunma önlemleri" olduğuna dikkati çekti.



"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız “ diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu söyledi.



"NATO SAVUNMA İTTİFAKIDIR"



Johnson, NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşına hangi koşullar altında doğrudan müdahil olabileceği sorusuna ilişkin, İngiltere'de uluslararası çatışmalar ve bunların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yasalar olduğu yanıtı verdi.



Başbakan Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya'yla bir çatışmaya girmesi, hiçbir üyenin düşünmediği büyük bir adımdır. NATO üyelerinin gündeminde, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok" ifadelerini kullandı.



18.03: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya destek konusunda "Türkiye ile omuz omuza" olduklarını bildirdi.



Rutte, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:



"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile az önce Ukrayna'daki son gelişmeleri konuştuk. NATO müttefikleri olarak ülkelerimiz, Rusya'nın işgalini şiddetle kınama ve Ukrayna'ya destek konusunda omuz omuza duruyor."



17.11: İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.



17.05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna halkına karşı suç işlediğini söyledi. Scholz, bu savaşın Avrupa ve Batı dünyası için bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve AB olarak Rusya'ya karşı "kararlı bir cevap verdiklerini" vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ TURU YARIN YAPILACAK

16.35: Ukrayna basını, ikinci barış görüşmesinin yarın olacağını duyurdu. Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Ukrayna'nın ikinci barış görüşmesinin 2 Mart'ta (yarın) yapılacağı belirtildi.



16.02: Rusya Dışişleri Bakanlığı, batı teknolojisine karşı harekete geçmek için bir sistem oluşturulması gerektiğini açıkladı. Meta ve Google'ı gibi teknoloji devlerinin savaşı kışkırtmaktan sorumlu olduğu öne sürüldü.



Devlet iletişim kurumu Roskomnadzor, yabancı internet hizmetlerinin Avrupa'daki Rus medyasına karşı ayrımcılık yapmayı bırakmasını da talep etti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: KİEV İSTİHBARATININ TEKNOLOJİK TESİSLERİ VURULACAK



16.00: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, , “Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarını bastırmak için, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vurulacak" dedi. (HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN)

15.23: İngiltere Rus milyarderler Andrei Burdyko, Victor Gulevich, Sergei Simonenko ve Andrey Zhuk'un varlıklarını dondurma kararı aldı. Ayrıca, JSC 558 uçak tamiri tesis ve JSC Integral'in de varlıkları donduruldu.



15.20: Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna direnişine ilişkin kitlesel bir dezenformasyon kampanyası hazırladığını söyledi.



BORRELL: YETERİNCE CAYDIRICI OLAMADIK



15.19: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Rusya'ya karşı yeterince caydırıcı olamadık. AB, gelecek bir savaşı önlemek için caydırıcılık kapasitesini artırmalı" dedi.



ZELENSKİ AP'YE SESLENDİ



14.50: Avrupa Parlamentosu'nda özel oturum yapıldı. Ayakta alkışlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, videokonferans yoluyla katıldığı oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: (DETAYLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ)



"Ukrayna, en iyi insanlarından eşit bir tutum arzusu için vazgeçiyor. Bu sabah iki füze onlarca insanı öldürdü. Artık her bir meydanın adı özgürlük olacak. Arzumuz, çocuklarımız hayatta kalabilmesi. Yine, Putin bunun bir operasyon olduğunu söylüyor. Dün 16 çocuk öldürüldü. Avrupa'nın eşit bir üyesi olmak için mücadele ediyoruz.



AB bizimle biilikte çok daha güçlü hale gelecek. Bir kez daha ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. Siz de bizlerle birlikte olduğunuzu kanıtlayın. Avrupalı olduğunuzu bize gösterin. O noktadan sonra ışık karanlığı mağlup edecektir."



14.14: Rusya, masaüstü bilgisayarlarda Twitter trafiğini yeniden yavaşlattı.



PESKOV: HİÇBİR YAPTIRIM, KREMLİN'İN YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİREMEZ



14.12: Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında

doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet

başkanları olan Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını duyurdu. Peskov, "Rusya, sivil hedeflere yönelik saldırı düzenlemedi, termoborik ya da parça tesirli bombalar kullanılmadı. Rusya, hiçbir savaş suçu işlemedi" dedi. Peskov, ayrıca hiçbir yaptırım Kremlin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımını değiştiremeyeceğini vurguladı.



ZELENSKİ: RUSYA'NIN EYLEMLERİ AÇIKÇA TERÖRDÜR



14.04: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan atılan bir füzenin Harkov'un merkezindeki meydana düştüğünü açıkladı. Zelenski, "Kimse bunu affetmeyecek. Hiç kimse unutmayacak. Rusya'nın eylemi açıkça terördür" dedi.



14.03: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Herashchenko, Rusya'nın ülkenin ikinci en büyük kenti Harkiv'e düzenlendiği roket saldırılarında en az 10 kişinin öldüğünün ve 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Herashchenko, "Enkaz temizleniyor. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor" dedi.

Rusya'nın ele geçirdiği alanlar

BM: UKRAYNA'DA 536 KİŞİ ÖLDÜ, 400 SİVİL YARALANDI



13.42: BM Mülteci Ajansı, Ukrayna'da 136'sı sivil, 13'ü çocuk olmak üzere 536 kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya'nın saldırılarında 26'sı çocuk 400 sivil yaralandı.



13.34: Kremlin ise, “Rusya savaş suçları iddialarını reddediyor. Şu an için Putin'in Zelenski ile konuşması planlanmıyor” derken, “Zelenski'yi Ukrayna'nın meşru başkanı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.



13.22: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez" derken, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı.



12.58: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edecek” dedi.



LAVROV: BATILILAR ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE TESİSLER KURMAMALI



12.47: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar eski Sovyet ülkelerinde askeri tesisler kurmamalı, Avrupa'daki ABD nükleer silahlarının geri çekilmesinin zamanı geldi" açıklaması yaptı. "Stratejik istikrar için ABD ile ortak çalışmaya hazırız" diyen Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinde ABD nükleer silahlarının olması kabul edilemez" sözlerini kullandı.



12.20: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, “Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor” diye konuştu.



12.02: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" açıklamasında bulundu.

10.35: Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu. Harkov Bölgesi başkanı Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, Rus füze saldırılarının yerleşim alanları ve şehir yönetim binası da dahil olmak üzere şehrin merkezini vurduğunu söyledi. Synegubov, Rusya'nın Harkov'a Grad ve seyir füzeleri fırlattığını ancak şehir savunmasının devam ettiğini belirtti.



04.30: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 6. gününde devam ediyor.

22.20: Karartma uygulanan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tekrar siren seslerinin duyulmasıyla beraber Ukraynalılar yeraltı sığınaklarına geçti.

21.20: Başkent Kiev'in doğusundaki Brovary kenti Rus hava saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından bölgede büyük hasar meydana geldi, alevler gökyüzüne yükseldi. İlk bilgilere göre, saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Brovary Belediye Başkanı'nın da olduğu bildiriliyor. Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.



20.54: Reuters’ın bildirdiğine göre batılı yetkililer, “Rusya, Ukrayna sınırındaki güçlerinin yarısını Ukrayna’ya soktu” açıklamasını yaptı.

VIDEO: İŞTE BELEDİYE BİNASININ FÜZEYLE VURULDUĞU AN

