Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar dinmiyor: 6 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'nın dört farklı bölgesine saldırılar düzenlediği belirtilirken yerel makamlar, Zaporijya'da bir konuta drone çarpması sonucu ikisi çocuk sekiz kişinin yaralandığını ve iki kişinin öldüğünü, Dnipropetrovsk'ta iki, Donetsk ve Herson'da ise birer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırılar gerçekleşirken Ukraynalı müzakereciler, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump’ın elçisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek Rusya ile savaşı sona erdirme yollarını ve ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme kararını görüşmeye başladı.

ZELENSKİ: “İRAN SAVAŞI JEOPOLİTİK SORUNLARI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Florida'da devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, diplomasinin sürmesinin tüm dünya için önemli olduğunu belirterek, "Rusya'nın savaşı sona erdirme konusundaki dürüstlüğünün test edilmesi" gerektiğini vurguladı. Zelenski, İran Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın füze açığı yaşadığını ve Putin'in ABD kaynaklarının başka yöne kaydırılması için "uzun bir savaş" istediğini ifade etti.

Görüşmelerin gündeminde, Trump ile Zelenski arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve Rusya'nın da katılacağı üçlü bir toplantı planı yer alırken, Ukrayna tarafı, İran'a karşı savunmada kullanılabilecek drone teknolojisi paylaşımını ABD'ye teklif ettiği belirtildi.

ABD yönetiminin küresel enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla Rus petrolü alımına yönelik getirdiği bir aylık yaptırım muafiyeti, Ukrayna tarafında Batı'nın "maksimum baskı" stratejisinden uzaklaştığı endişesine yol açarken Kremlin tarafından memnuniyetle karşılandı.

Zelenski, müzakerecilerinden bu muafiyet kararını özellikle tartışmalarını isterken, bölge halkı ve aktivistler müzakerelerin somut bir sonuç vermemesinden duydukları huzursuzluğu dile getiriyor. Zaporijya'daki drone saldırısında yakınlarını kaybeden siviller, Rus tarafına verilen zararın artırılması gerektiğini savunurken, Florida'daki görüşmelerin devam edeceği bildirildi.