Rusya-Ukrayna savaşında "en kanlı ay" rekoru kırıldı

KAYIPLAR DA REKOR SEVİYEDE



Rusya’nın Ukrayna sivillerine yönelik uzak menzilli saldırıları da Temmuz’da 458’e ulaşarak rekor kırdı.



Bu saldırılarda 250 kişi hayatını kaybetti. Bu, Eylül 2022’den bu yana görülen en yüksek can kaybı oldu.



ACLED’e göre bu ölümlerin yalnızca üçte biri çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk’te yaşandı. Başkent Kiev ise Mart 2022’den bu yana en yoğun bombardımana maruz kalarak 30 uzun menzilli drone ve füze saldırısı gördü.



UKRAYNA HEDEF DEĞİŞTİRDİ



Ukrayna ordusu, Temmuz’da Rus topraklarına yönelik drone, füze ve topçu saldırılarını bir önceki aya kıyasla yüzde 20 artırdı. Saldırıların Rusya’nın sınır bölgeleri dışındaki hedeflere yönelmesinde ise yüzde 75’lik artış kaydedildi.



Haziran-Temmuz döneminde Ukrayna, askeri hava üslerini hedef almaktan vazgeçerek Rusya’nın drone üretim tesislerine saldırıya odaklandı.