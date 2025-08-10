Rusya-Ukrayna savaşında "en kanlı ay" rekoru kırıldı
Geçtiğimiz Temmuz ayı, Ukrayna savaşında hem çatışma sayısı hem de sivil kayıplar bakımından rekorların kırıldığı bir ay oldu. İşte savaşın "en kanlı ayı" hakkında bildiklerimiz...
Bağımsız çatışma izleme kuruluşu ACLED’in (Armed Conflict Location & Event Data) verilerine göre, Temmuz ayında Ukrayna’da 2 bin 600’den fazla çatışma yaşandı.
Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana kaydedilen en yüksek aylık sayı oldu.
İKİ TARAF DA STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ
ACLED’in Newsweek’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın doğu Ukrayna’daki saldırılarını yoğunlaştırdığı, Ukrayna’nın ise hava saldırılarında hedeflerini değiştirerek Rus savunma sanayi tesislerine yöneldiği belirtildi.
Bu hamlenin, Moskova’nın insansız hava aracı üretimini aksatmayı amaçladığı ifade edildi.
KAYIPLAR DA REKOR SEVİYEDE
Rusya’nın Ukrayna sivillerine yönelik uzak menzilli saldırıları da Temmuz’da 458’e ulaşarak rekor kırdı.
Bu saldırılarda 250 kişi hayatını kaybetti. Bu, Eylül 2022’den bu yana görülen en yüksek can kaybı oldu.
ACLED’e göre bu ölümlerin yalnızca üçte biri çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk’te yaşandı. Başkent Kiev ise Mart 2022’den bu yana en yoğun bombardımana maruz kalarak 30 uzun menzilli drone ve füze saldırısı gördü.
UKRAYNA HEDEF DEĞİŞTİRDİ
Ukrayna ordusu, Temmuz’da Rus topraklarına yönelik drone, füze ve topçu saldırılarını bir önceki aya kıyasla yüzde 20 artırdı. Saldırıların Rusya’nın sınır bölgeleri dışındaki hedeflere yönelmesinde ise yüzde 75’lik artış kaydedildi.
Haziran-Temmuz döneminde Ukrayna, askeri hava üslerini hedef almaktan vazgeçerek Rusya’nın drone üretim tesislerine saldırıya odaklandı.
