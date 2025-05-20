Rusya Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivillerin sayısı açıklandı

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna saldırılarında en az 621 Rus sivilin açıkladı.

Bastrykin, "Kiev rejimi NATO füzeleriyle Rus bölgelerine sürekli saldırıyor. Bu da sivil altyapının tahrip olmasına ve sivil ölümlere yol açıyor" dedi.

Ölü sayısına 38 çocuğun da dahil olduğunu söyleyen Bastrykin, 3 bin 217 kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.

The Moscow Times'ın haberine göre Bastrykin, büyük suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi'nin Ukrayna'nın sınır ötesi saldırılarıyla ilgili 3 binden fazla cezai soruşturma başlattığını söyledi.

Bastrykin, “Saldırıların çoğu Belgorod, Kursk, Bryansk, Rostov, Krasnodar bölgelerinin yanı sıra Kırım ve Sivastopol'da meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Bastrykin ayrıca yaklaşık 550 Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığını bildirdi.

Buna karşılık Birleşmiş Milletler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de geniş çaplı işgal emri vermesinden bu yana 13 bin 100'den fazla Ukraynalı sivilin öldürüldüğünü tahmin ediyor.