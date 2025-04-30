Rusya Ukrayna Savaşı'nda ölen Kuzey Kore askerlerinin sayısı açıklandı

Güney Koreli milletvekilleri, istihbarat yetkililerinden aldıkları bilgiye göre Rusya için savaşan yaklaşık 600 Kuzey Kore askerinin Ukrayna'da öldüğünü öne sürdü.

Kapalı kapılar ardındaki Ulusal İstihbarat Servisi toplantısının ardından gazetecilere konuşan milletvekilleri Lee Seong-kweun and Kim Byung-kee, savaşta ölen veya yaralanan Kuzey Kore askerlerinin sayısının tahmini olarak 4 bin 700 olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin açıklaması, Kuzey Kore'nin iki gün önce ilk kez Rusya'ya asker gönderdiğini kabul etmesinin ardından geldi.

Bu açıklamanın ardından Rus tarafından da destek ilanı gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Gerektiği takdirde Rusya da Kuzey Kore'ye askeri destek sağlayabilir" dedi.

EMRİ KIM JONG UN VERDİ

Kore Merkez Haber Ajansı'nın pazartesi bildirdiğine göre askerlerin gönderilmesi emrini Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un verdiği, "Ukraynalı neo-Nazi işgalcilerin yok edilmesi ve Rus silahlı kuvvetleriyle Kursk bölgesinin özgürleştirilmesi" için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya topraklarını kendi ülkelerinin toprağı olarak gören askerlerimiz, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ittifakın sağlamlığını kanıtlamış ve fedakarlıklarla dolu mücadeleleriyle efsanevi askeri kahramanlık öyküleri yazmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Güney Koreli milletvekilleri Lee ve Kim, Pyongang'ın 15 bin civarında Kuzey Kore askerini Rusya-Ukrayna savaşına gönderdiğini söyledi.

"AYRI BİRİMLER OLARAK GÖRECEĞİZ"

Kiev merkezli Savunma Stratejileri Merkezi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Moskova'nın Kuzey Kore birliklerini Ukrayna'daki cephe hattına konuşlandırmaya başlayabileceği ve Pyongyang'ın saldırı birlikleri olarak Rusya'ya daha fazla asker göndermeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

Milletvekili Ruslan Gorbenko da Zagorodnyuk'un değerlendirmesine katılarak Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'daki cepheye konuşlanmasının kaçınılmaz göründüğünü söyledi.

Kyiv Independent'a konuşan Gorbenko, “2025 yılında Kuzey Kore birliklerini Ukrayna topraklarındaki saldırılarda ayrı birimler olarak göreceğiz” dedi ve bunun kişisel görüşü olduğunu vurguladı.

CASUS UYDULAR, ELEKTRONİK HARP TEÇHİZATLARI...

Milletvekilleri ayrıca Pyongyang'ın yardımları karşılığında casus uyduların yanı sıra insansız hava araçları, elektronik harp teçhizatı ve SA-22 karadan havaya füzeler konusunda teknik yardım almış gibi göründüğünü söyledi.

Lee gazetecilere yaptığı açıklamada, “Savaşa katıldıktan altı ay sonra Kuzey Kore ordusu daha az beceriksiz hale geldi ve insansız hava araçları gibi yeni silahları kullanmaya alıştıkça savaş kabiliyeti önemli ölçüde arttı” dedi.

