Rusya-Ukrayna savaşında Paskalya ateşkesi
09.04.2026 22:35
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Rusya lideri Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile savaşta iki günlük ateşkes ilan etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle yerel saatle 11 Nisan 16.00'dan 12 Nisan 00.00’a kadar ateşkes ilan etti.
Kremlin açıklamasında, “Yaklaşan Ortodoks Paskalyası bayramı nedeniyle, 11 Nisan saat 16:00'dan 12 Nisan gününün sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir" denildi.
Kremlin, Ukrayna tarafının da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirtti.